В Італії готуються до найбільшого за 30 років суду над мафією: прокурори звинувачують 335 осіб

В Італії цього тижня (11-17 січня) почнеться найбільший за останні 30 років судовий процес над членами "Ндрангети" – наймогутнішого мафіозного угруповання країни.

Фігурантами стануть 355 осіб, передає The Local. Окрім того, ще понад 90 обвинувачених судять за прискореним процесом.

Очікується, що суд над злочинним синдикатом і його спільниками – серед яких політики, державні службовці, поліція та "білі комірці" – триватиме більш як два роки.

Звинувачення в суді представляє відомий італійський прокурор Нікола Граттер, який займається боротьбою з мафією. 62-річний чоловік живе під охороною поліції понад 30 років. Журналісти зазначили, що Граттер "грав у футбол із багатьма з тих, кого через десятиліття посадив за ґрати".

За розміром цей судовий процес затьмарює тільки суд 1986-1987 років у Палермо проти сицилійської "Коза Ностри" та мережі пов'язаних з угрупованням сімей. Тоді було засуджено 338 злочинців. Пізніше мафія вбила прокурорів Джованні Фальконе і Паоло Борселліно.

Зазначено, що "Ндрангета" контролює перевезення тонн кокаїну Європою, а її "щупальця проникають через весь світ".

"Очевидно, це шокує, що злочинне угруповання настільки вкоренилася на території, що доводиться віддати під суд сотні людей. Цей процес показує, наскільки глибоко вкоренилася "Ндрангета" в суспільстві", – сказав професор кримінології Оксфордського університету Федеріко Варезе.

Фігурантів справи "Ндрангети" звинувачують в участі в мафіозних групах, убивствах і замахах, незаконному обігові наркотиків, здирництві, лихварстві, розголошенні службових таємниць, зловживанні службовим становищем, зберіганні вкрадених товарів і відмиванні грошей.

Більшість обвинувачених було затримано під час серії рейдів у грудні 2019 року. Арешти провели в різних регіонах Італії, а також у Німеччині, Швейцарії та Болгарії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 травня 2019 року в Італії під час операції під назвою "Руки в тісті" проти мафії було затримано й арештовано 91 особу.