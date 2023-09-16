В ISW предупредили, что углубление сотрудничества РФ и Китая может повлиять на войну в Украине

Китай и Россия продолжают углублять отношения между двумя странами. В частности, в РФ 12 сентября для переговоров с российским президентом Владимиром Путиным прибыл вице-премьер КНР Чжан Гоцин.

Согласно официальным сообщениям, в ходе переговоров речь шла об "углублении взаимовыгодного сотрудничества", но, учитывая связи китайского вице-премьера с оборонным сектором Китая, это сотрудничество может быть связано с предоставлением военной поддержки России со стороны КНР. А это может сказаться на военных действиях в Украине, считают аналитики Института изучения войны (ISW).

В ISW отметили, что 12 сентября в ходе Восточного экономического форума в российском Владивостоке состоялась встреча Путина и Чжан Гоцина. Она, согласно официальным заявлениям, была посвящена "улучшению китайско-российских экономических отношений".

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Публично обе стороны сделали ряд протокольных заявлений. В частности, Путин заявил, что в 2023 году продолжалось наращивание объемов торговли между КНР и РФ. По словам российского диктатора, к концу года двухсторонняя торговля может достигнуть 200 млрд долларов.

Чжан же, в свою очередь, заявил, что Китай готов "углублять взаимовыгодное сотрудничество" с Россией.

При этом, отметили аналитики ISW, сферой деятельности Чжана является передовой производственный сектор Китая, который сыграл ключевую роль в достижении цели Си Цзиньпина по самообеспеченности производства после 20-го съезда партии в октябре 2022 года. К тому же, вице-премьер КНР имеет тесные связи с китайской "оборонке", что позволяет предположить, что непублично речь на переговорах шла именно о предоставлении Китаем военной помощи РФ.

"Ранее Чжан проработал более двадцати лет в NORINCO, которая является ведущая китайская государственная компания по производству и продажам оборонной продукции. Его профессиональный опыт и нынешние обязанности позволяют предположить, что увеличение объема китайско-российской торговли будет связано с товарами для поддержки российских военных усилий в Украине", – считают аналитики.

Они также отметили, что китайские власти в 2023 году предоставляли России военную помощь, такую ​​как винтовки и бездымный порох.

Кроме того, как сообщалось ранее, по данным СМИ Китай наряду с ОАЭ и Турцией помогает России покупать санкционные детали для самолетов.

Напомним, ранее в ISW проанализировали ситуацию на поле боя в Украине. Аналитики отметили, что в последние дни Силы обороны форсируют Днепр в Херсонской области, а у россиян ухудшилось положение на южном фланге возле Бахмута после недавних продвижений украинских воинов.