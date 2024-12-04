В ISW объяснили, что стоит за выведением кораблей РФ с базы в Тартусе и переброской ПВК

Россия выводит свои корабли с военно-морской базы в сирийском Тартусе. Это может свидетельствовать о том, что Москва не собирается предоставлять значительное подкрепление режиму сирийского диктатора Башара Асада в ближайшее время.

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В то же время появилась информация о вероятной переброске в Сирию наемников из российского "Африканского корпуса", который появился на замену частной военной компании "Вагнер" в Африке. Что означают эти перемещения, проанализировали в американском Институте изучения войны (ISW).

OSINT-аналитик MT Anderson в последние несколько дней отслеживал спутниковые снимки военно-морской базы в Тартусе и констатировал выведение оттуда российских кораблей.

Так, на снимках видно, что 30 ноября и 1 декабря все находившиеся в порту российские суда – а именно два фрегата типа "Адмирал Горшков", один фрегат типа "Адмирал Григорьевич", два танкера "Ельня" и "Вязьма" и подводная лодка "Новороссийск" – оставались на месте.

А уже снимки от 3 декабря показали, что все корабли, которые Россия дислоцировала в Тартусе, исчезли.

Перебросить эти суда в Черное море Россия не сможет: сделать это не позволит Турция, соблюдающая Конвенцию Монтре: российские военные корабли во время войны не смогут пройти через турецкие проливы.

Поэтому, прогнозируют аналитики, новым местом временной дислокации для этих судов, скорее всего, станут российские военно-морские базы на северо-западе РФ и в Калининградской области.

Тем временем в Сирии могли появиться наемники из российского Африканского корпуса: созданной российским минобороны после смерти владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина военной компании, заменившей "вагнеровцев" в Африке.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское военное командование могло развернуть в Сирии неустановленное количество наемников из Африканского корпуса.

"ISW не может независимо подтвердить сообщение о развертывании подразделений Африканского корпуса в Сирии, но если эти сообщения правдивы, они будут означать, что российское военное командование избегает передислокации регулярных российских военных сил из своего приоритетного театра в Украине в Сирию", – отметили в ISW.

В целом, из упомянутых перемещений аналитики делают вывод, что Россия обеспокоена продвижением сил сирийской оппозиции. В частности, россияне встревожены тем, что оппозиция может дойти до Хамы в 80 км от Тартуса и создать непосредственную угрозу находящейся там российской военно-морской базе.

Однако, несмотря на это беспокойство, Асаду, похоже, придется довольствоваться наемниками из российского Африканского корпуса: более значительного подкрепления в ближайшей перспективе Россия в Сирии, похоже, разворачивать не планирует – даже чтобы остановить продвижение сил оппозиции к Тартусу и российской базе в нем.

Напомним, накануне ряд OSINT-аналитиков сообщил, что Россия выводит свои корабли с военно-морской базы в сирийском Тартусе.

Между тем, на международной арене российские дипломаты пытаются привязать к обострению противостояния в Сирии Украину. В частности, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 3 декабря намекнул, что за организацией восстания в Сирии стоит ГУР.