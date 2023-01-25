В Испании задержан мужчина, подозреваемый в отправке писем со взрывчаткой в посольство Украины: все детали

В Испании задержан 74-летний мужчина, подозреваемый в рассылке писем с пиротехническими материалами в ряд учреждений. Их в конце ноября – начале декабря получили премьер-министр Испании Педро Санчес, министр обороны страны Маргарита Роблес и посольства Украины и США в Мадриде.

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По данным испанской полиции, злоумышленник действовал самостоятельно. Подробности сообщает El Pais.

Испанская полиция 25 января сообщила о задержании на севере страны, в городе Бургос, злоумышленника, разославшего в ряд испанских государственных учреждений, а также в посольства Украины и США в Мадриде 6 писем с пиротехническими материалами. Они в конце ноября – начале декабря прошлого года вызвали в Испании антитеррористическую тревогу.

Согласно сообщению, задержанный злоумышленник оказался гражданином Испании. 74-летний мужчина до выхода на пенсию в 2013 году работал чиновником в городском совете Витории, владел техническими и компьютерными навыками, а также был очень активен в социальных сетях.

"Следствие указывает, что он якобы действовал в одиночку и нет информации, что он связан с какой-то группой, хотя полиция "не исключает участия или влияния других людей в событиях", - цитирует издание официальное заявление МВД.

Утром 25 января полиция провела в доме злоумышленника обыск. Там пенсионер-одиночка, по данным следствия, делал письма с пиротехническими материалами. В ходе обысков правоохранители обнаружили материалы для изготовления "взрывных" писем.

"Письма были адресованы Педро Санчесу; министру обороны Маргарите Роблесу, послам Украины Сергею Погорельцеву и США Джулисе Рейносо, директору оружейной компании, производящей гранатометы С-90, которые Испания передала Украине в рамках очередного пакета военной помощи, а также ответственному Спутниковому центру -де-Ардос в Мадриде. Все письма, отправленные из Вальядолида, содержали самодельные устройства, приводившие в действие небольшой заряд пороха с помощью лески, предназначенной для воспламенения", - напоминает издание.

По данным полиции, шесть свертков со взрывчатыми веществами были отправлены из города Вальядолид на севере страны. Это примерно в 130 км от Бургоса.

Большинство свертков были обезврежены, в то же время сотрудник посольства Украины получил легкие ранения, когда проверял содержимое посылки.

Несмотря на то, что в конвертах не было никаких записок, отправку писем с пиротехническими устройствами сразу связали с военной помощью Испании Украине.

Разоблачить злоумышленника помогли марки, которые он клеил на конверты. На беду для пенсионера, для часть конвертов он использовал марки с изображением городища на горе Санта-Трега в Понтеведре. Эти марки были выпущены ограниченным тиражом и распространялись только через главные почтовые отделения. Правоохранители просмотрели видеозаписи с камерами наблюдения в этих отделениях, в частности, и в Бургосе - и так вышли на злоумышленника.

В пятницу, 27 января, задержанный предстанет перед судом в рамках уголовного дела по терроризму. До того его допросят проводившие расследование сотрудники полиции.

Напомним, в период с 24 ноября по 2 декабря взрывные пакеты были направлены премьер-министру Испании Педро Санчесу, посольству Украины в Мадриде, предприятию по производству оружия, военной авиабазе, спутниковой компании Европейского Союза и посольству США.

Испанская полиция принялась разыскивать злоумышленников, а журналисты NYT предположили, что письма-бомбы в Испании отправляла ультраправая организация по указанию из России.

Кроме того, в этот же период, по данным МИД Украины, в шести странах украинские посольства и консульства получили окровавленные посылки. По состоянию на 2 декабря было известно о 17 случаях, когда посольства нашей страны подверглись атакам. Дипломатические представительства получили письма со взрывчаткой или частями тела животных. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал рассылку этих свертков "кампанией, направленной на то, чтобы посеять страх и терроризировать украинских дипломатов".