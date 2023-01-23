Письма-бомбы в Испании отправляла ультраправая организация по указанию из России – NYT

К инцидентам с отправлением конвертов со взрывчаткой в посольство Украины в Испании в конце 2022 года могут быть причастны российские ультраправые группировки. Ими якобы руководят представители спецслужб страны-агрессора РФ.

Видео дня

Об этом пишет издание The New York Times с ссылкой на слова американских и европейских официальных лиц, а также на материалы следствия в Испании. Как отмечается, правоохранители сосредоточили внимание на Русском имперском движении – радикальной группировке, которая позиционирует себя как "русская православная национально-патриотическая и монархическая организация".

Организацию русских имперцев Госдеп США признал террористической. У группировки есть члены во многих европейских странах, а руководят ею российские спецслужбы.

Как отмечается, представители группы есть и в Испании, полиция отследила их связь с крайне правыми испанскими организациями.

По словам американского чиновника, который говорил на условиях анонимности, цель акции заключалась в том, чтобы запугать европейские государства и показать, что РФ и ее марионетки могут наносить террористические удары по всей Европе. В том числе это касается и столиц государств-членов НАТО, которые помогают Украине защищаться от полномасштабного вторжения РФ.

Испания является членом альянса и оказывает Киеву военную и гуманитарную помощь, а также дипломатическую поддержку.

Фиона Хилл, старший директор по Европе и России в Совете национальной безопасности Белого дома в администрации Трампа, сказала, что неудивительно, если ГРУ поручило Русскому имперскому движению осуществить теракты.

"Большинство таких организаций, конечно же, связаны с российской разведкой, будь то ГРУ или ФСБ. Часто они просто прикрытие для разведывательной деятельности", – сказала она.

Журналисты добавили, что группировка лишь частично поддерживает правительство страны-агрессора. Руководство движения раскритиковало некомпетентность руководства РФ в войне в Украине и обвинило диктатора Владимира Путина в коррупции. Тем не менее спецслужбы РФ смогли повлиять на ее операции.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что ни рассылка писем со взрывчаткой, ни какие-либо другие насильственные действия не изменят "твердого и четкого" обязательства Испании поддержать Украину в ее борьбе против российского вторжения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!