В Испании в горах перевернулся автобус с туристами: пострадали более 10 человек. Фото

В понедельник, 31 июля, в горном районе Испании Пикос-де-Европа перевернулся автобус с туристами. Авария произошла на оживленной дороге из Ковадонги (Астурия) к ледниковым озерам около полудня, были ранены по меньшей мере 12 человек.

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Об этом сообщает InSpain.news. Всего в автобусе было 48 пассажиров и один водитель, когда транспортное средство дважды перевернулось после столкновения с правой обочиной дороги.

Шесть человек получили тяжелые травмы, четырех из них доставили в больницы вертолетами, а двух – машинами скорой помощи. Еще шесть человек, которые получили менее серьезные травмы, тоже госпитализировали.

Остальные 37 пострадавших отделались легкими травмами. Среди них было 10 детей от 8 месяцев до 13 лет.

Точная причина аварии остается неизвестной. Водитель с 21-летним стажем хорошо знаком с этим специфическим маршрутом, а перевернувшийся автобус имел все необходимые документы и прошел плановый техосмотр. Это первая такая авария за 18 лет, которые перевозчик ALSA предлагает эту услугу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Турции на трассе Алания-Анталия вблизи поселка Окурджулар произошло ДТП с участием грузовика и экскурсионного автобуса. Водитель последнего и девушка-гид из Украины погибли на месте происшествия.

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