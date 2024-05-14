В Испании подтвердили визит Зеленского на этой неделе: подпишет соглашение о безопасности и не только

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 17 мая посетит столицу Испании Мадрид. Там глава Украинского государства будет принят королем Фелипе VI.

Эту информацию подтвердил Королевский дворец Испании. Об этом сообщает издание Europa Press.

Планируется, что монарх проведет прием для Зеленского в 12:30 по местному времени, а через час устроит трапезу в его честь.

Однако официально неизвестно, запланированы ли для украинского президента другие встречи в Испании. Правительство страны по соображениям безопасности также не предоставило никаких деталей по поводу визита Зеленского. При этом ожидается, что президент также подпишет двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Стоит отметить, что Испания готовит новый пакет помощи для Украины, который может быть одобрен уже до 30 июня. Этот пакет будет содержать танки Leopard 2, боевые машины пехоты и артиллерийское вооружение.

Напомним, в марте стало известно, что Правительство Испании заявило о намерении передать Силам обороны Украины еще 20 танков Leopard 2A4. Ранее Мадрид уже предоставил украинской армии 10 единиц этой военной техники.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Чехии ведет переговоры с Германией по получению бесплатно 15 танков Leopard 2A4 вместо переданных Украине советских Т-72. Кроме того, обсуждается покупка еще 15 "Леопардов", но более современных, модели 2A8.

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