Чехия может получить от Германии 15 'Леопардов' взамен переданных Украине советских танков

В настоящее время правительство Чехии ведет переговоры с Германией о получении бесплатно 15 танков Leopard 2A4 вместо переданных Украине советских Т-72. Кроме того, обсуждается покупка еще 15 "Леопардов", но более современных, модели 2A8.

Новые Leopard 2A8 могут передать Чехии "в ближайшие годы", пишет Reuters. Они будут стоить несколько сотен миллионов евро.

Соглашение об обмене – чехи передают украинцам Т-72, а получают от немцев "Леопарды" – было подписано еще летом 2022 года, уже после того, как Чехия направила в Украину свои танки советских времен. Первые Leopard 2A4 в рамках достигнутого соглашения ФРГ тоже уже передала. Если нынешние переговоры завершатся успешно, Чехия будет иметь в общей сложности 42 новых боевых танка.

К 2030 г. чешская армия стремится иметь более 100 танков Leopard обоих типов.

Как сообщал OBOZ.UA, Чехия была первой страной, которая отправила тяжелую технику в Украину в 2022 году. Тогда она предоставила из армейских резервов 45 танков Т-72, а также 131 боевую машину пехоты, 16 систем ПВО и шесть вертолетов.

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