В Испании обрушился трехэтажный жилой дом, под завалами есть люди. Фото и видео

В Испании 25 августа обрушилась часть трехэтажного жилого дома. Под завалами может находится до трех человек.

Одного их них обнаружили живым, но пока не могут вытащить из-под обломков, пишет El Mundo. На месте работают спасатели (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Происшествие случилось в муниципалитете Пеньискола, что недалеко от Валенсии.

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С выжившим поддерживают связь, спасатели пытаются его достать. Также силы брошены на поиски еще двух людей – предположительно, это женщина и ее сын.

Также повреждены соседние дома, из них будут переселены 30 человек.

Причина обрушения неизвестно. Отмечается, что здание построено недавно, также исключается версия взрыва. Оставшуюся целой часть дома обследуют инженеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 24 июня недалеко от Майами обрушился 12-этажный дом, в котором было более 100 квартир. Из-за этого в штате Флорида пришлось объявлять чрезвычайную ситуацию.