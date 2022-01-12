В Испании голодный барсук раскопал большую коллекцию римских монет. Фото

В пещере на севере Испании, в районе испанского муниципалитета Градо, провинция Астурия, был найден клад из 209 римских монет. Обнаружить ценности специалистам помог голодный барсук, который отчаянно искал для себя еду после значительного похолодания в Испании.

Как рассказал ВВС, снегопад, который пришел в страну вместе с бурей "Филомена", вынудил животное начать рыть землю в поисках червей и корешков. В ходе попыток добыть что-то себе на ужин, барсук наткнулся на древнеримские монеты, которые, как предположили ученые, были отчеканены между III и V веками нашей эры.

Специалисты установили, что большинство монет, найденные барсуком в земле, были отчеканены в свое время Константинополе и Салониках.

Видео дня

Большинство монет были сделаны из меди и бронзы, а самую крупную весом свыше восьми граммов и содержащую 4% серебра создали в Лондоне.

Археологи считают, что количество монет рядом с находкой может быть ещё больше. Специалисты планируют продолжить раскопки на том же месте, где свое открытие сделал барсук. Они предполагают, что найденное может быть частью более крупного захоронения сокровищ.

Буря "Филомена" началась в Испании 9 января 2021 года. В результате в стране наблюдаются сильные снегопады, дожди и порывы ветра. Жертвами непогоды стали пять человек.

Известно, что римляне завоевали Пиренейский полуостров в 218 году до нашей эры и оставались там до тех пор, пока их не вытеснили вестготы. Произошло это в начале V века.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Британии 13-летняя жительница королевства откопала "клад" бронзового века.