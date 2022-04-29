В Исландии площадь возле посольства РФ решили назвать в честь Киева
В Исландии небольшая площадь в центре Рейкьявика будет переименована в Киевскую. Городские власти приняли такое решение в знак поддержки Украины.
Об этом сообщает журнал Iceland Review. Площадь расположена на углу улиц Garðastræti и Tungata, среди ряда посольств, в том числе и российского, где с начала широкомасштабного вторжения в Украину проходят общественные акции протеста.
Она также будет носить название Kænugarður на исландском языке, старое исландское название украинской столицы.
"Рейкьявик посылает четкий сигнал о поддержке украинского народа здесь и в то же время ссылается на древнюю связь между Исландией и Кенугардуром (Киевом, - ред.)", — заявил член городского совета Эйтор Арнальдс.
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