В Иране снова взрывы: в сети появились новые кадры пожаров

29 января в Иране прогремели очередные взрывы. Месторасположение – штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции.

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Об этом сообщил журналист Гурбакши Сингх Чахала в Twitter. Причины взрыва выясняются (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Взрывы произошли в штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции в Иране. Причина взрывов на данный момент остается неизвестной. Эта история развивается", – написал он.

На месте происшествия случился масштабный пожар.

По данным израильского государственного канала Kan 11, неизвестные беспилотники атаковали военный конвой на сирийско-иракской границе. Атака была направлена на колонну из 25 иранских грузовиков в районе Абу-Камаль. Грузовики, по данным израильского СМИ, принадлежали Корпусу стражей исламской революции. Хотя иранские СМИ заявляют, что там перевозилась "гуманитарная помощь".

Также взрывы прогремели в городе Махабад возле штаб-квартиры Корпуса стражей исламской революции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 29 января на военные объекты Ирана была совершена атака беспилотниками. В частности, в иранском городе Исфахан был атакован завод министерства обороны, специализирующийся на производстве боеприпасов.