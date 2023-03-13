В Иране раздавались взрывы в жилом доме: погибли по меньшей мере 7 человек. Фото

В Иране произошел взрыв в жилом доме. Как результат – повреждено более 20 квартир в трех зданиях и погибли по меньшей мере семь человек.

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Об этом сообщает издание CGTN. Причины взрыва пока выясняются.

Взрыв произошел в городе Тебриз на северо-западе Ирана примерно в 03:00 по местному времени. В результате здание "сравняло с землей", также рухнули два соседних здания.

Генеральный директор Организации кризисного управления иранской провинции Восточный Азербайджан Мохаммад-Бакер Хонарбар заявил, что взрыв также повредил около 100 соседних домов, выбив у них окна.

"В Тебризе взорвался жилой дом, 5 человек погибли, 3 человека похоронены под завалами. Покои с миром. Авария или терроризм?", – написал заместитель директора Департамента информации Азербайджанского государственного агентства телевидения и радиовещания Исмаил Джабиев.

Пока известно, что в результате семь человек погибли, а еще пятеро получили ранения. Власти заявляют, что расследуют причины взрыва.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 января в Иране прогремели очередные взрывы на военных объектах. Расположение – штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции.