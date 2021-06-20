В Иране произошло ЧП на атомной электростанции: что известно

На атомной электростанции "Бушер" в Иране произошло аварийное отключение электричества. Работу станции остановили на несколько дней.

Как рассказал иранский чиновник государственному телевидению, АЭС приостановили на капитальный ремонт, передает Reuters. Подробности произошедшего не уточняются.

"Со вчерашнего дня станция была временно закрыта для технического ремонта, который продлится несколько дней", – сказал чиновник государственному телевидению.

Видео дня

Остановка предприятия привела к недостатку электроэнергии в размере 1000 мегаватт.

АЭС "Бушер" расположена на юго-западе Ирана, на побережье Персидского залива в городе Бушер. Сообщество энергоблоков АЭС является крупнейшим российско-иранским вооруженным проектом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском Новосибирске прогремела серия взрывов на автозаправочной станции в Октябрьском районе – там подорвались резервуары с жидким топливом. В результате возник сильный пожар, в инциденте пострадали 35 человек, 8 из них – в тяжелом состоянии.