В Иране произошли пожар и взрывы на химзаводе. Фото и видео
В провинции Кум в Иране на химическом заводе Moldan промышленного городка Шокухие произошел пожар и взрывы.
В результате ЧП пострадали как минимум двое пожарных, сообщило AP в воскресенье, 2 мая (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
На видеозаписях очевидцев видно густой черный дым, поднимающийся от завода. Причина инцидента неизвестна.
На это место было направлено 20 пожарных машин и 150 спасателей. Как сообщил представитель службы спасения Кума Хамида Карими, пожарным удалось предотвратить попадание огня в баки со спиртом, хотя несколько взрывов все же произошло.
Из-за ЧП сгорели две пожарные машины. Также известно, что один из раненных пожарных находился в критическом состоянии.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
25 апреля в бразильском городе Форталезе, штат Сеара, на заводе по упаковке кислорода произошел взрыв. Из-за этого пострадали по меньшей мере четыре человека.
20 марта в венесуэльском городе Эль-Техеро мощный взрыв прогремел на предприятии компании PDVSA. Местные власти заявили, что это произошло из-за "заговора террористов".