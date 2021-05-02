В Иране произошли пожар и взрывы на химзаводе. Фото и видео

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Мир
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Пожар и взрывы на заводе

В провинции Кум в Иране на химическом заводе Moldan промышленного городка Шокухие произошел пожар и взрывы.

В результате ЧП пострадали как минимум двое пожарных, сообщило AP в воскресенье, 2 мая (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На видеозаписях очевидцев видно густой черный дым, поднимающийся от завода. Причина инцидента неизвестна.

Черный дым от пожара на химзаводе

На это место было направлено 20 пожарных машин и 150 спасателей. Как сообщил представитель службы спасения Кума Хамида Карими, пожарным удалось предотвратить попадание огня в баки со спиртом, хотя несколько взрывов все же произошло.

Из-за ЧП сгорели две пожарные машины. Также известно, что один из раненных пожарных находился в критическом состоянии.

Сгоревший автомобиль
ЧП на заводе
Telegram / РИА Новости

Как ранее писал OBOZREVATEL:

Иранпожарвзрыв