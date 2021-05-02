В Иране произошли пожар и взрывы на химзаводе. Фото и видео

В провинции Кум в Иране на химическом заводе Moldan промышленного городка Шокухие произошел пожар и взрывы.

В результате ЧП пострадали как минимум двое пожарных, сообщило AP в воскресенье, 2 мая (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На видеозаписях очевидцев видно густой черный дым, поднимающийся от завода. Причина инцидента неизвестна.

На это место было направлено 20 пожарных машин и 150 спасателей. Как сообщил представитель службы спасения Кума Хамида Карими, пожарным удалось предотвратить попадание огня в баки со спиртом, хотя несколько взрывов все же произошло.

Из-за ЧП сгорели две пожарные машины. Также известно, что один из раненных пожарных находился в критическом состоянии.

Как ранее писал OBOZREVATEL: