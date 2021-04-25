В Бразилии на заводе по упаковке кислорода произошел взрыв. Видео

В бразильском городе Форталезе, штат Сеара, на заводе по упаковке кислорода произошел взрыв. Из-за этого пострадали по меньшей мере четыре человека.

Производитель промышленного газа White Martins, которому принадлежит завод, заявил, что производство кислорода в регионе не пострадало. Компания, которая расследует причины инцидента, сообщила, что ищет альтернативные места для заполнения кислородных баллонов. Об этом сообщает Reuters (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Губернатор Сеары Камило Сантана на своей странице в Twitter заявил, что команда из Министерства здравоохранения также отслеживает проблему снабжения кислорода, чтобы избежать проблемы нехватки медицинского оборудования.

"Я очень жалею потому, что сегодня утром в Форталезе произошел взрыв в компании White Martins, которая поставляет кислород. Через несколько минут после взрыва наши пожарные и полицейские были на месте, чтобы помочь пострадавшим и изолировать территорию", – написал Сантана.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 марта в венесуэльском городе Эль-Техеро на предприятии компании PDVSA произошел мощный взрыв. Местные власти считают, что это было из-за "заговора террористов".