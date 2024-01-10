В Иране произошел взрыв на одном из заводов: 53 работника получили ранения

Во вторник, 9 января, в Иране прогремел взрыв на одном из заводов по производству косметики. На предприятии вспыхнул пожар, вследствие инцидента пострадали 53 человека.

Видео дня

Об этом пишет Xinhua. Чрезвычайное происшествие случилось на заводе в индустриальном районе Симин Дашт в округе Фардис (провинция Альборз).

Установлено, что на фабрике взорвался газовый баллон, который использовался для наполнения косметических спреев. После этого начался пожар, который повредил здание и оборудование завода.

Вследствие взрыва были ранены работники предприятия, некоторые из них были в тяжелом состоянии. Всех пострадавших госпитализировали в больницу.

"Пожар вспыхнул в 15:00 по местному времени, его тушили 25 пожарных с девятью пожарными машинами", – сказал руководитель пожарной службы округа Фардис Хоссейн Ашури.

Он добавил, что вследствие инцидента никто не погиб.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 января в Иране произошел мощный "загадочный взрыв", повредивший 16 кораблей с оружием, которое предназначалось для йеменских хуситов. Это были суда флотилии Корпуса стражей Исламской революции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!