В Иране подтвердили, что покупают у России самолеты Су-35

В Иране официально подтвердили, что покупают у России самолеты Су-35. Заявление сделал высокопоставленный чиновник – член Комиссии по национальной безопасности и внешней политике Исламского совета Шахриар Гейдари.

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Об этом сообщает Tasnimnews. Отмечается, что первые истребители прибудут в страну уже в начале 2023 года.

При этом, начало следующего года в Иране наступит в марте 2023 года. Так гласит персидский календарь, по которому живет государство. Согласно ему, Новый год наступает в ночь с 21 на 22 марта.

"Мы заказали у России также ракеты и вертолеты, и большинство этого оружия в скором времени поступит в страну", – заявил Гейдари.

Командующий ВВС Исламской Республики Иран Амир Вахеди подтвердил закупку истребителей у России. По его словам, этот вопрос обсуждался с сентября 2022 года.

Также он подчеркнул, что в планах закупка истребителей Су-30.

Отметим, Су-35 – это один из самых мощных истребителей поколения 4++ в мире, который оснащен усовершенствованной РЛС с фазированной антенной решеткой Н-035 и может одновременно обнаруживать 30 целей и поражать еще 8.

Максимальная скорость истребителя – 1500 км/ч на малой высоте и 2500 км/ч на большой высоте. Ресурс двигателей составляет 4000 часов.

Истребитель вооружен ракетами класса "воздух-воздух", "воздух-земля", противокорабельными и противорадиолокационными ракетами одновременно, кроме того, он имеет возможность запускать и стрелять всевозможными бомбами, лазерными, спутниковыми и радиолокационными ракетами.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия и Иран строят новый трансконтинентальный торговый маршрут. Его протяженность составит 3 тыс. км, а стоимость постройки, по оценкам, подберется к 25 млрд долларов.

Также OBOZREVATEL писал, что ударные БПЛА Россия получила от Ирана в обмен на обмен новейшее боевое вооружение. Таким образом, по оценкам СМИ, РФ жертвует своей собственной безопасностью ради ударов по украинским ТЭЦ.

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