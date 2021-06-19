В Иране на президентских выборах победил Эбрахим Раиси: что о нем известно

В субботу, 19 июня, стало известно, что на президентских выборах в Иране победил председатель Верховного суда Эбрахим Раиси. Новый глава государства набрал 17,8 миллионов голосов избирателей. Всего на выборы пришли 28,6 миллионов граждан.

Об этом сообщил руководитель штаба по проведению выборов исламской республики Джамаль Орф. По информации агентства Mehr, избирательные участки в стране закрылись в два часа ночи по местному времени.

Раиси уверенно обогнал всех своих конкурентов на пост президента: Мохсен Резаи набрал 3,3 млн голосов, Абдольнасер Хеммати – 2,4 млн голосов, а Амир-Хоссейн Казизаде – 1 млн. Бывший глава страны Хасан Роухани не имел права выдвигать свою кандидатуру после двух президентских сроков.

Видео дня

Как пишет Deutsche Welle, Эбрахим Раиси изначально был фаворитом гонки. 60-летний политик проиграл на прошлых президентских выборах, однако в этот раз победа все же досталась ему.

В своей предвыборной кампании он сосредоточился на экономике и пообещал своим избирателям быстро вывести Иран из финансового кризиса. Напомним, трудности в стране начались после санкций США.

"Эксперты считают, что на посту президента Раиси откажется продолжать умеренный курс своего предшественника", – сказано в сообщении.

Ультраконсервативный исламский фундаменталист, как часто называют Раиси, начнет исполнять свои обязанности лидера государства 3 августа. Вскоре он также представит новое правительство.

Издание "Вести. Израиль по-русски" отмечает, что Эбрахим Раиси выступает за гендерное разделение, введение религиозных исламских порядков в университетах и поддерживает цензуру против западной культуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, Российская Федерация готовится к передаче Ирану искусственного космического спутника Kanopus-V. Его усовершенствованная камера с высоким разрешением позволит отслеживать потенциальные военные объекты на Ближнем Востоке.