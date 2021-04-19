В Ираке военную базу с американцами обстреляли ракетами "Катюша"

Военную базу вблизи Багдада, где кроме иракцев находились американцы, обстреляли из реактивной системы залпового огня "Катюша". В результате ранения получили два человека – иракские военные.

Как сообщает Reuters, пять ракет упали на район объекта, где размещаются подрядчики из США. Перед этим эту же базу атаковали 4 апреля, впрочем тогда до нее долетело две ракеты, да и те упали на малонаселенную прилегающую территорию.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за инцидент, но раньше подобные случаи были связаны с проиранскими объединениями.

Такую же позицию высказывали и чиновники США, которые обвиняли боевиков, которых поддерживает Иран, в регулярных ракетных обстрелах, направленных на американские объекты в Ираке, учитывая посольство США в Багдаде.

По информации Shafaq News, мишенью последнего обстрела стала воздушная база "Балад" к северу от Багдада – она является одной из баз, из которой вышли силы Глобальной коалиции.

Раньше там находилось небольшое подразделение ВВС США, но сейчас на объекте дислоцируются вооруженные силы Ирака и подрядчики США из Саллипорта, которым поручено поддерживать иракские F-16.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 февраля в иракском Курдистане подвергся ракетному обстрелу район аэропорта города Эрбиль. Целью удара была американская авиабаза. В ее сторону было выпущено пять ракет, две из которых упали совсем близко от цели.