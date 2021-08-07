В Индонезии запретили "тест на девственность", без которого женщин не принимали в армию

В Индонезии правозащитные организации добились запрета "теста на девственность" без которого женщин не принимали в армию. Процедура в стране известна как "тест двумя пальцами".

Во время обследования врачи вставляли два пальца во влагалище женщины, чтобы проверить, цела ли девственная плева. Тех женщин, кто был объявлен не девственницей, отклоняли для вербовки, пишет The Guardian.

Начальник штаба армии генерал Андика Перкаса во время видеоконференции заявил о конце многолетней практики и сказал, что женщин будут набирать так же, как мужчин. Теперь новобранцы будут отбираться в зависимости от их способности следить за процессом обучения в армии. Отмечается, что вскоре индонезийский флот и авиация последуют их примеру.

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Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что тестирование на девственность является ненаучным и вредным. Кроме того, это является нарушением прав человека, которое может привести к немедленным и долгосрочным последствиям. Это пагубно для физического, психологического и социального благополучия женщин, прошедших тестирование.

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