В Индонезии в результате извержения вулкана погибли 13 человек, десятки пострадавших. Фото и видео

В результате извержения вулкана Семеру на острове Ява в Индонезии погибли по меньшей мере 13 человек, двое из них опознаны. 98 людей были ранены после того, как облака дыма и пепла накрыли провинцию Восточная Ява.

Как передает Reuters, из-за вулканической активности был разрушен стратегически важный мост, который соединял города Лумаджанг и Маланг. Пострадал также ряд зданий и автомобили (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Известно, что среди раненых были две беременные женщины, в основном у всех потерпевших диагностировали ожоги. Власти сообщили, что из-за извержения были эвакуированы более 900 человек. Операцию пришлось приостановить из-за облаков горячего пара, вулканических отложений и тяжелых камней, которые мешали проезду.

Появилась также информация о десяти людях, которые занимались добычей песка и оказались в ловушке из-за извержения. Их удалось спасти и перевезти в безопасное место.

В Министерстве транспорта Индонезии отметили, что из-за активности вулкана Семеру авиарейсы не отменяли, но пилотам было приказано внимательно следить за пеплом в воздухе.

Gunung Semeru yang terletak di Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, mengalami erupsi, Sabtu (4/12/2021).pic.twitter.com/JfTVzJawKu — Asumsi (@asumsico) December 4, 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, извержение вулкана в Индонезии началось в субботу, 4 декабря. Был зафиксирован выброс пепла на высоту до 15 километров, местные жители спасались бегством.