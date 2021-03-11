В Индонезии школьный автобус упал с обрыва: десятки погибших. Видео

В Индонезии в ночь на 11 марта школьный автобус сорвался с обрыва в овраг глубиной 20 метров. На месте погибли 26 человек.

Трагедия произошла в районе города Сумеданг с автобусом, который вез старшеклассников с родителями и учениками с экскурсии, сообщает Xinhua (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В салоне находилось 62 человека. В больницу были доставлены 35 пострадавших, 13 из них в тяжелом состоянии. Поиски еще одного человека под завалами продолжаются.

Руководитель поисково-спасательного управления Деден Ридванся сообщил, что водитель не справился с управлением по неизвестной причине.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 6 марта вблизи польского города Кашицу произошло смертельное ДТП с рейсовым автобусом Познань – Херсон. В салоне было 57 украинцев.