В Индонезии взорвался и загорелся нефтеперерабатывающий завод: много пострадавших. Фото и видео

На нефтеперерабатывающем заводе Pertamina в Индонезии, остров Ява, утром 29 марта произошел врыв, а затем начался масштабный пожар.

По словам очевидцев, огонь был виден на расстоянии пяти километров, сообщает местная газета Tempo (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Государственная нефтегазовая компания Pertamina на своем сайте уточнила, что причина инцидента пока неизвестна, но в момент взрыва шел ливень с молниями. Когда произошло ЧП, четыре человека, проходивших мимо, получили ожоги и были доставлены в реанимацию.

По информации агентства ANTARA, при пожаре пострадали 20 человек. Из них пятеро получили сильные ожоги, 15 – легкие ранения.

Спасателям пока не удалось погасить возгорание на заводе. На месте работают сотни пожарных машин, однако масштаб пожара увеличивается. Местные власти перекрыли дорогу к заводу, эвакуировали около тысячи жителей и попросили их оставаться спокойными.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на индонезийском острове Сулавеси, расположенном к востоку от Борнео, 28 марта прогремел мощный взрыв у католического собора. Бомбу взорвал мужчина, скончавшийся на месте происшествия.