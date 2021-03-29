В Индонезии взорвался и загорелся нефтеперерабатывающий завод: много пострадавших. Фото и видео

Карина Бондаренко Мир 06:07, 29.03.2021 Обновлено: 06:36, 29.03.2021

На нефтеперерабатывающем заводе Pertamina в Индонезии, остров Ява, утром 29 марта произошел врыв, а затем начался масштабный пожар.

По словам очевидцев, огонь был виден на расстоянии пяти километров, сообщает местная газета Tempo (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Государственная нефтегазовая компания Pertamina на своем сайте уточнила, что причина инцидента пока неизвестна, но в момент взрыва шел ливень с молниями. Когда произошло ЧП, четыре человека, проходивших мимо, получили ожоги и были доставлены в реанимацию.

По информации агентства ANTARA, при пожаре пострадали 20 человек. Из них пятеро получили сильные ожоги, 15 – легкие ранения.

Спасателям пока не удалось погасить возгорание на заводе. На месте работают сотни пожарных машин, однако масштаб пожара увеличивается. Местные власти перекрыли дорогу к заводу, эвакуировали около тысячи жителей и попросили их оставаться спокойными.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на индонезийском острове Сулавеси, расположенном к востоку от Борнео, 28 марта прогремел мощный взрыв у католического собора. Бомбу взорвал мужчина, скончавшийся на месте происшествия.

Комментировать
Мир

Смотрите также

На Прикарпатье Вирастюк отстает от Кошулинского и Шевченко – экзит-пол "Рейтинга"

Измена Государству должна караться народным импичментом

Сборная Украины на последних минутах упустила победу в отборе ЧМ-2022

Почему Израиль победил COVID-19? Потому что евреи умные

Разрушение КаРФагена. Китай сразу займет Сибирь и Дальний Восток