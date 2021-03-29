В Індонезії вибухнув і загорівся нафтопереробний завод: багато постраждалих. Фото і відео

На нафтопереробному заводі Pertamina в Індонезії, острів Ява, вранці 29 березня стався вибух, а потім розпочалась масштабна пожежа.

За словами очевидців, вогонь було видно на відстані п'яти кілометрів, повідомляє місцева газета Tempo (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Державна нафтогазова компанія Pertamina на своєму сайті уточнила, що причина інциденту поки невідома, але в момент вибуху йшла злива з блискавками. Коли сталася НП, чотири людини, що проходили повз, отримали опіки і були доставлені в реанімацію.

За інформацією агентства ANTARA, під час пожежі постраждали 20 осіб. З них п'ятеро отримали сильні опіки, 15 – легкі поранення.

Рятувальникам поки не вдалося погасити займання на заводі. На місці працюють сотні пожежних машин, проте масштаб пожежі збільшується. Місцева влада перекрила дорогу до заводу, евакуювала близько тисячі жителів і попросила їх залишатися спокійними.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, на індонезійському острові Сулавесі, розташованому на схід від Борнео, 28 березня прогримів потужний вибух біля католицького собору. Бомбу підірвав чоловік, який помер на місці події.