В Индонезии достали первый "черный ящик" упавшего в море Boeing 737

Борис Бондарь Мир 15:36, 12.01.2021 Обновлено: 15:51, 12.01.2021

В Индонезии водолазы вооруженных сил страны достали со дна Яванского моря первый "черный ящик" самолета Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air, разбившегося 9 января.

Об этом сообщило издание Detik. Речь идет о самописце полетных данных FDR.

Устройство, которое подняли со дна, доставили в порт Северной Джакарты.

Командующий вооруженными силами Индонезии Хади Тджахджанто сообщил, что речевой самописец CVR, очевидно, будет поднят на сушу в ближайшее время.

Напомним, ранее Тьяджанто заявил, что водолазы сначала обнаружили маячок самописца и идентифицировали местоположения двух "черных ящиков" рейса SJ 182.

Отметим, что CVR разделен на 3 части. Первый – это блок, который соединяет "черный ящик" с записываемым инструментом. Второй – блок, в котором расположены записывающие инструменты, например кассета, компакт-диск или чип.

Третья часть – это подводный локаторный маяк (ULB) или подводный акустический маяк. Сигнал от ULB можно отследить, если самолет упадет в воду.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный комитет по безопасности на транспорте Индонезии уже получил запись разговора пилотов самолета Sriwijaya Air SJ182, который разбился 9 января, с диспетчерами.

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