В Индонезии аномальные ливни унесли более 70 жизней. Фото и видео

В Индонезии и Восточном Тиморе из-за обильных ливней началось наводнение и оползни, в результате которых погибли более 70 человек, еще примерно 40 числятся пропавшими без вести.

Такие катаклизмы не редкость для Индонезийского архипелага в сезон дождей, но в этот раз стихия разбушевалась очень сильно, пишут ВВС и The Guardian (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в последние дни больше всего пострадала территория от острова Флорес в восточной Индонезии до соседнего Восточного Тимора. Потоп и последовавшие за ним оползни вызвали переполнение дамб, грязь залила тысячи домов, мосты и дороги в муниципалитете. Спасателям было трудно добраться до выживших в удаленном и сильно пострадавшем районе, которые оказались в ловушке.

На опубликованных СМИ снимках видны затопленные дома, обломки, покрывающие всю дорогу, упавшие деревья и поврежденные линии электропередач в индонезийских регионах.

"Погибло 55 человек, но это число очень динамично и обязательно изменится, в то время как около 42 человек все еще числятся пропавшими без вести", – сказал представитель Агентства по смягчению последствий стихийных бедствий Индонезии Радитья Джати.

Также по меньшей мере 21 человек погиб в Восточном Тиморе. Власти предупредили, что число жертв стихии и раненых все еще может возрасти.

Президент Индонезии Джоко Видодо выразил соболезнования и призвал людей следовать советам официальных лиц в периоды экстремальной погоды.

Отмечается, что в сезон дождей, который обычно длится с ноября по март, на Индонезийском архипелаге часто случаются наводнения и оползни. Только в январе 2021 года в результате наводнения на Яве погибли 40 местных жителей. По данным агентства по чрезвычайным ситуациям в опасных районах Индонезийского архипелага, подверженных оползням, постоянно проживает около 125 млн человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Австралии в результате масштабных наводнений в марте, вызванных затяжными ливнями, эвакуировали тысячи людей. Больше всего пострадали жители штата Новый Южный Уэльс. Свои дома покинули 18 тысяч человек, в том числе три тысячи в Сиднее.