В Индии зафиксировали вспышку смертельного вируса, есть умершие и сотни больных: что это за болезнь, от которой нет вакцины

Правительство Индии заявило о вспышке вирусного заболевания Нипах на юге страны, что уже привело к смерти двух человек. Поскольку вакцины от этой болезни не существует, индийцев призывают придерживаться терапевтических мер и удерживаться от посещения мест скопления людей.

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Об этом сообщило ВВС 14 сентября. Власти страны экстренно закрывают школы и создали бригады по массовому проведению тестов на наличие клеток вируса в организме.

"Мы не должны бояться, но относиться к этой ситуации с осторожностью. Это четвертая вспышка Нипаха с 2018 года, и мы преодолеем и ее, если будем делать все правильно", – указал руководитель штата Керала Пинарайи Виджаян.

Отметим, что вирус Нипах передается от животных к человеку. В результате заражения появляются первые симптомы в виде головокружения, сонливости, часто головной боли. Однако длятся они всего несколько дней, после чего больной рискует впасть в кому и, наконец, умереть.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году в Северной Корее заявили о неизвестном кишечном заболевании у сотен человек. Примечательно, что новая "эпидемия" настигла КНДР сразу же после вспышки COVID-19.