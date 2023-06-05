В Индии во второй раз обрушился мост, на строительство которого было выделено более 200 млн долларов: сроки его сдачи переносили 8 раз. Видео

В индийском городе Бхагалпур во второй раз обрушился четырехполосный мост через реку Ганг, который строился между Султанганджем и Агувани. Примечательно, что на сооружение моста было выделено более 200 млн долларов.

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В прошлом году конструкция моста также рухнула – причиной оказался сильны ветер и дождь. Об этом сообщает издание The Hindu (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Злосчастный мост начали строить еще в 2014 году, однако срок завершения строительства моста срывался восемь раз. По словам очевидцев, когда мост начал разрушаться, на нем работало много людей. Примечательно, что сообщений о пострадавших или погибших от местных властей до сих пор не поступало.

Работы планировалось завершить к марту 2019 года, но к тому времени даже 25% работ не удалось выполнить должным образом. Позже правительство штата продлило срок до марта 2020 года, а затем до 2022 года.

Вместо того, чтобы наказать строительную компанию за задержку, правительство продолжало давать время на завершение работ. 30 апреля 2022 года из-за сильного ветра и дождя рухнула надстройка между 4-й и 6-й опорами моста.

Тогда были подняты серьезные вопросы по поводу строительных работ, однако никаких действий против компании предпринято не было. Вместо этого компании дали больше времени для завершения работ по мосту.

Напомним, вследствие столкновения поездов 2 июня в городе Баласор, штат Одиша, Индия, известно уже о 294 погибших, более 1000 человек получили ранения. Эта железнодорожная авария стала самой смертоносной в стране за более чем 20 лет.

Ранее сообщалось, что в Индии инспектор по пищевым продуктам Раджеш Вишвас приказал откачать миллионы литров воды из водохранилища, чтобы найти свой смартфон. Такой поступок чиновник аргументировал тем, что на гаджете якобы содержались конфиденциальные правительственные данные, которые нуждаются в извлечении.

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