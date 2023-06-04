Самая большая трагедия за 20 лет: в Индии уже 294 погибших после столкновения поездов

Вследствие столкновения поездов 2 июня в городе Баласор, штат Одиша, Индия, известно уже о 294 погибших, более 1000 человек получили ранения. Эта железнодорожная авария стала самой смертоносной в стране за более чем 20 лет.

Видео дня

Как пишет Hindustan Times, больницы в Баласоре переполнены ранеными. Продолжается опознание тел, среди которых родственники пассажиров ищут своих близких.

Работы по восстановлению на месте трагедии ведутся в военном режиме, сообщило министерство путей сообщения Индии поздно вечером в субботу. Для скорейшего ремонта пути задействовано более семи машин, два аварийно-спасательных поезда, четыре железнодорожных и автомобильных крана.

Директор по связям с общественностью индийской юго-восточной железной дороги Адитья Кумар Чоудхари сообщил ANI, что движение на поврежденных путях будет восстановлено в ближайшее время.

"Вся команда задействована. Мы все заняты работой. Мы пытаемся восстановить движение как можно скорее", – сказал Чоудхари.

Тем временем лидеры оппозиции Индии подняли вопросы о безопасности на железных дорогах и потребовали отставки министра железных дорог Ашвини Вайшнау.

"Правительство Моди (Нарендры. – Ред.) и сам министр железных дорог должны нести исключительную ответственность. Железнодорожный министр должен быть немедленно уволен", – написал один из оппозиционных лидеров Рандип Сингх Сурджевала в Twitter.

Главный министр штата Чхаттисгарх Бхупеш Багхел заявил, что Вайшнау "должен подать в отставку".

"Вся нация опечалена этим инцидентом. Есть ли у них мораль, или нет… BJP (одна из двух ведущих партий Индии. – Ред.) говорит о морали, тогда он должен уйти в отставку", – сказал он.

В свою очередь премьер-министр Моди посетил место трагедии и был проинформирован Вайшнау, а также офицерами групп по ликвидации последствий стихийных бедствий. Он также навестил раненых в больнице.

"У меня нет слов, чтобы выразить свою боль... Никому не будет пощады, и против признанных виновными будут приняты решительные меры. Даны указания обеспечить надлежащее и быстрое расследование трагедии", – сказал Моди, добавив, что безопасности пассажиров железнодорожного транспорта будет уделено особое внимание.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Баласоре 2 июня столкнулись сразу три поезда. Было известно о 288 жертвах и более 600 раненых. Поезд, который ехал из Бангалора в Калькутту, столкнулся с другим и сошел с рельсов. Часть вагонов выбросило на соседние пути, где на них наъехал скоростной поезд сообщением Калькутта – Ченнаи.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.