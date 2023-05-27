В Индии чиновник осушил водохранилище, чтобы найти смартфон, и поплатился

В Индии инспектор по пищевым продуктам Раджеш Вишвас приказал откачать миллионы литров воды из водохранилища, чтобы найти свой смартфон. Такой поступок чиновник аргументировал тем, что на гаджете якобы содержались конфиденциальные правительственные данные, которые нуждаются в извлечении.

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Примечательно, что смартфон чиновник утопил при попытке сделать селфи. Об этом сообщает издание BBC.

Чиновник воспользовался своим служебным положением и не придумал ничего лучшего, как приказать осушить водохранилище. Не удивительно, что после такого злоупотребления Раджеш Вишвас был отстранен от должности.

Воду откачивали в течение трех дней и смартфон, стоимостью около 1200 долларов все же удалось найти. Однако гаджет слишком долго пролежал в воде, и чиновник не смог его включить.

Операция по "спасению" смартфона началась с привлечения водолазов, которые несмотря на все попытки так и не смогли его найти. После этого чиновник заплатил за доставку дизельного насоса для откачки воды. При этом в качестве оправдания он заявил, что воду сольют в ближайший канал и это "принесет пользу фермерам, у которых будет больше воды".

Насос работал в течение нескольких дней, выпустив примерно два миллиона литров. Такого объема достаточно для орошения 600 гектаров сельскохозяйственных угодий. Операцию по "спасению" смартфона была остановлена, когда по жалобе прибыло другое должностное лицо из отдела водных ресурсов.

Чиновника упрекнули, что он впустую израсходовал важнейший для Индии природный ресурс. Однако сам Вишвас отрицал злоупотребление своим положением и сказал, что вода, которую он слил, была "непригодна для использования".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что делать, если уронили смартфон в воду. В первую очередь эксперты советуют не использовать фен и не пытаться высушить гаджет бумажными полотенцами.

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