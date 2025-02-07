В Индии разбился военный самолет Mirage 2000: выполнял тренировочный полет. Видео

В Индии, вблизи города Карера, в ходе планового тренировочного полета разбился военный самолет Mirage 2000. Его экипаж выжил, потому что успел вовремя катапультироваться.

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Об этом сообщают военные Индии. В то же время, индийские издания добавляют подробности инцидента и видео с места падения самолета.

Истребитель Mirage-2000 вылетел с авиабазы "Гвалиор" и разбился недалеко от города Карера, расположенного в округе Шивпури.

Спикер местной полиции Аман Сингх Ратор отметил, что два совершавших полет пилота "успешно катапультировались" и "получили незначительные травмы".

Этому утверждению противоречит видео ниже, а также сообщения очевидцев, что пилотов пришлось эвакуировать специальным вертолетом.

В Воздушных силах Индии уточнили, что катастрофа произошла из-за сбоя системы во время планового вылета.

"В результате инцидента никто из местных жителей не пострадал", – подчеркнули военные и добавили, что уже проводят расследование для установления точных причин аварии.

Mirage 2000 – многоцелевой истребитель четвёртого поколения французского производства, разработанный в 1970-х годах фирмой Dassault. Это был основной боевой самолет воздушных сил Франции до начала XXI века, но и сейчас он принят на вооружение армий нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки.

Производственную линию Mirage 2000 остановили в 2007 году после поставки последнего самолета в Грецию. В настоящее время ВС Франции производят замену самолета Mirage 2000 многоцелевым истребителем Dassault Rafale.

Индия приобрела у французов Mirage 2000 еще в 1980-х годах. С тех пор их привлекают к ряду военных операций индийских военных, включая нанесение авиаударов по соседнему Пакистану. Всего флот индийских истребителей насчитывает 50 единиц самолетов, основная часть которых – именно французские.

Как сообщал OBOZ.UA, с этого года французские истребители Mirage есть и у Вооруженных Сил Украины. Франция обещала поставить Украине многоцелевые истребители четвертого поколения Mirage 2000-5F, и сделать первую поставку до конца первого квартала 2025 года. Украинские пилоты и механики завершили летную подготовку на этих самолетах еще в конце прошлого года.

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