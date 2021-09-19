В Индии прооперировали девочку, родившуюся с хоботом: ее сравнили с божеством. Фото 18+

Екатерина Белоброва
Екатерина Белоброва
Мир
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В Индии прооперировали девочку, родившуюся с хоботом: ее сравнили с божеством. Фото 18+

В провинции Уттар-Прадеш на севере Индии 6-летней девочке сделали хирургическую операцию по удалению "хобота", с которым она родилась. Генетическая мутация сделала ребенка настоящей знаменитостью – ее считают индуистским божеством Ганешей.

Как сообщает западное издание DailyStar, вмешательство врачей оставило девочку с двумя носами, по мере взросления ей понадобится ряд пластических операций. Сейчас родители малышки собирают средства на будущие процедуры, поскольку сами не "потянут" такие расходы.

Девочка после операции с мамой.

Ребенка назвали Лакшми, как, согласно мифам, звали жену Ганеши. Особая внешность сначала напугала сверстников девочки и она не могла завести друзей. Однако со временем, благодаря искренним верованиям взрослых, они приняли ее в свой круг и очень гордятся ее обществом.

"На праздники люди приходят к нам со всей округи, несут угощения и подарки для Лакшми, просят ее благословить их. Они верят, что в ней воплотился сам бог Ганеша", – поясняют родители девочки.

Малышка общается с ровесниками.
6-летняя Лакшми.

Согласно верованиям, Ганеша – это божество с телом человека и головой слона. Является наиболее почитаемой фигурой в политеистической религии (многобожии) индуистов.

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Индияпластическая хирургия