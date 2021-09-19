В Индии прооперировали девочку, родившуюся с хоботом: ее сравнили с божеством. Фото 18+

В провинции Уттар-Прадеш на севере Индии 6-летней девочке сделали хирургическую операцию по удалению "хобота", с которым она родилась. Генетическая мутация сделала ребенка настоящей знаменитостью – ее считают индуистским божеством Ганешей.

Как сообщает западное издание DailyStar, вмешательство врачей оставило девочку с двумя носами, по мере взросления ей понадобится ряд пластических операций. Сейчас родители малышки собирают средства на будущие процедуры, поскольку сами не "потянут" такие расходы.

Ребенка назвали Лакшми, как, согласно мифам, звали жену Ганеши. Особая внешность сначала напугала сверстников девочки и она не могла завести друзей. Однако со временем, благодаря искренним верованиям взрослых, они приняли ее в свой круг и очень гордятся ее обществом.

"На праздники люди приходят к нам со всей округи, несут угощения и подарки для Лакшми, просят ее благословить их. Они верят, что в ней воплотился сам бог Ганеша", – поясняют родители девочки.

Согласно верованиям, Ганеша – это божество с телом человека и головой слона. Является наиболее почитаемой фигурой в политеистической религии (многобожии) индуистов.

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