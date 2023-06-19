В Индии почти 100 человек умерли из-за сильной жары, а в Бразилии циклон убил 13 человек, есть пропавшие без вести. Фото и видео

В двух самых густонаселенных штатах Индии, Уттар-Прадеше и восточном Бихаре, за последние несколько дней по меньшей мере 96 человек погибли от изнуряющей жары. Тем временем в Бразилии 13 человек погибли и 18 пропали без вести в результате внетропического циклона в штате Риу-Гранди-ду-Сул.

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Среди жертв также четырехмесячный ребенок и 73-летний мужчина. О последствиях природных катаклизмов пишут The Guardian и Italian Post.

Ситуация в Индии

В северном штате Уттар-Прадеш и восточном Бихаре власти призвали жителей старше 60 лет и других лиц, страдающих различными заболеваниями, оставаться дома в дневное время. Как выяснилось, большинству погибших было больше 60 лет и у них уже были проблемы со здоровьем, которые могли усугубиться из-за сильной жары.

Один из медработников Баллии, города в штате Уттар-Прадеш, сообщил 18 июня, что за последние три дня в районную больницу поступило около 300 пациентов с различными заболеваниями, обострившимися из-за аномально высокой температуры воздуха.

Из-за серьезности ситуации власти отменили заявления медицинского персонала в Баллии на отпуск и предоставили дополнительные больничные койки в отделении неотложной помощи для размещения наплыва пациентов. Симптомы, которые наблюдаются у большинства из них: высокая температура, рвота, диарея, затрудненное дыхание и проблемы с сердцем.

Местные жители рассказали, что никогда не видели, чтобы люди умирали от жары в таком большом количестве. Они боятся выходить на улицу. Дороги и рынки в городе почти безлюдны.

Отмечается, что 18 июня в округе наблюдалась максимальная температура +43 градуса по Цельсию, что превысило нормальный диапазон на 5 градусов. Относительная влажность была зафиксирована на уровне 25%, что усиливало воздействие тепла.

При этом ученый из Метеорологического департамента Индии (IMD) Атул Кумар Сингх сообщил, что в ближайшие 24 часа облегчения не ожидается. IMD опубликовал предупреждение о том, что аномальная жара продлится до 19 июня в некоторых частях штата Уттар-Прадеш.

В городе Патна, в восточном Бихаре, 17 июня была зафиксирована максимальная температура +44,7 градуса по Цельсию.

Ситуация в Бразилии

Внетропический циклон накрыл штат Риу-Гранди-ду-Сул. Он прошел вдоль побережья региона, граничащего с Аргентиной и Уругваем, и вызвал оползни, наводнения, отключение электроэнергии и обрушение мостов. По данным бразильской газеты O Globo, по меньшей мере 2300 человек остались без крова, а 602 человека были вынуждены переселиться.

"Пожарная команда провела более 2400 спасательных операций. Мы пытаемся спасти жизни с пятницы. Вскоре после этого мы также сэкономим материальные блага", – рассказал губернатор региона Эдуардо Лейте на пресс-конференции.

По данным местных СМИ, среди погибших есть четырехмесячный ребенок. Они также транслируют кадры, как сильный ветер уносит автомобиль на кладбище.

Людей из зоны бедствия эвакуировали лодками и вертолетами.

"Наша главная задача на данный момент – защитить и спасти человеческие жизни. Спасать изолированных людей, находить пропавших без вести и поддерживать семьи", – добавил губернатор.

В последние годы Бразилия пострадала от серии смертельных погодных катаклизмов, которые, по мнению экспертов, усугубляются изменением климата.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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– крупнейший в Европе спящий супервулкан Кампи Флегрей, находящийся на юге Италии, может готовиться к первому за почти 500 лет извержению. Ученые зафиксировали, что вулкан стал слабее и более подвержен разрывам, хотя это еще не гарантирует извержения.

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