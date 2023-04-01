В Эквадоре произошел оползень, пострадали сотни людей. Фото и видео

В Эквадоре (Южная Америка) в городе Алаусе из-за сильных дождей произошел оползень. В результате катастрофы погибли по меньшей мере 23 человека, продолжаются поиски пропавших без вести.

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Об этом сообщает Reuters. Около 850 человек пострадали в результате оползня, было разрушено 57 зданий (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Ранения получили 38 местных жителей, а 67 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Число погибших продолжает расти со временем, поскольку спасательные группы получают доступ к домам, которые до этого были покрыты большим количеством земли.

"Применяются протоколы безопасности для стабилизации почвы, чтобы группы могли продолжать поисково-спасательные работы в пострадавшем районе, включая использование техники", — сообщают власти Эквадора.

Отмечается, что еще в феврале этого года Эквадорское агентство по чрезвычайным ситуациям предупреждало о потенциальной опасности оползня на территории площадью 247 гектаров в Алаусе. Эта территория включала часть зоны, где в конце марта произошел оползень.

В пятницу перед катастрофой власти также опубликовали аналогичные предупреждения в других провинциях Анд из-за рисков наводнений и оползней.

Сильные дожди в Эквадоре разрушили дороги, мосты и другую инфраструктуру.

Как сообщал OBOZREVATEL, в штате Сан-Паулу (Бразилия) за сутки выпало более 600 мм осадков, из-за чего начались наводнения и оползни. Из-за непогоды погибли по меньшей мере 36 человек.

А осенью прошлого года на итальянском острове Искья тоже произошел масштабный оползень. Естественный катаклизм привел к гибели семи человек, пятеро пострадали, еще пятеро пропали без вести.

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