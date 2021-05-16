В Индии на берег вынесло десятки тел умерших от коронавируса

Антонина Карташева
Антонина Карташева
Мир
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В Индии на берег вынесло десятки тел умерших от коронавируса

В Индии на берегу реки заметили десятки тел умерших. После этого жителей просят не хоронить людей на воде, ведь в стране фиксируют высокие вспышки коронавируса.

Об этом пишет Dailymail. Отмечается, что тела умерших вымыло на берег после дождя.

"Полиция призывает жителей деревни на севере Индии не хоронить своих погибших в реках после того, как найдены десятки тел, вымытых на берегу Ганга на фоне второй волны коронавируса. В неглубоких песчаных могилах также были обнаружены тела, это заставило полицию провести расследование", – говорится в сообщении.

Тела умерших на берегу реки в Индии.

Полиция ездила по деревне и в громкоговоритель призвала людей не хоронить своих жителей таким образом, ведь тела, погребенные в мелководных могилах, несут опасность в условиях распространения коронавируса.

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