В Индии бойцовский петух убил хозяина ножевым ударом в пах

В индийском штате Телангана бойцовский петух случайно убил своего хозяина перед птичьими боями.

Так, 45-летний Танугул Сатиш привез птицу в город Джагитал для участия в боях и в результате умер. Об этом пишет издание Times of India.

Как стало известно, перед самым началом схватки петух попытался вырваться, и случайно ударил в пах своего хозяина прикрепленным к лапе ножом. Истекающего кровью мужчину повезли в местный госпиталь, но по дороге он скончался.

Отмечается, что правоохранители опровергли заявления новостных телеканалов о том, что птицу якобы арестовали.

Как рассказал субинспектор Б. Дживан, в обязанности полиции входит обеспечение защиты петуха в рамках расследования и предъявление его в суде вместе с ножами, которые были к нему привязаны.

Он добавил, что птице не будут предъявлять обвинения, но ее нужно представить суду как "причину смерти человека". Судьбу петуха определит судья.

Также Дживан подчеркнул, что вместо пернатого полиция арестует и доставит в суд людей, принимавших участие в запрещенных петушиных боях.

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