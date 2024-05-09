В Индии арестовали четырех человек, вербовавших мужчин воевать на стороне России против Украины

В Индии правоохранители арестовали четверых человек по делу о торговле людьми. Их заподозрили в заманивании мужчин в Россию обещаниями прибыльной работы или поступления в вуз, а на самом деле – чтобы заставить их воевать против Украины.

Об этом в среду, 8 мая, сообщили в Центральном бюро расследований (CBI) Индии, передает издание Reuters. Таким образом были обмануты 35 индийских мужчин.

Один из арестованных был переводчиком, второй занимался оформлением виз и бронированием авиабилетов, а еще двое были "основными вербовщиками".

Расследование "продолжается в отношении других обвиняемых, которые являются частью этой международной сети торговцев людьми", сообщило CBI.

Издание пишет, что вербовщики искали потенциальных наемников в нескольких штатах. Они действовали через соцсети и местных рекрутеров, предлагая "высокооплачиваемую работу в России". Мужчинам обещали помощь со вступлением в частные вузы России, а также бесплатное продление визы.

Тех, кто согласился, по приезду в РФ отправляли на военную подготовку, а затем против воли – в зону боевых действий.

Семьи двух погибших на войне в Украине жителей Индии рассказали журналистам, что мужчины уехали в Россию, надеясь работать "помощниками" в армии.

Как сообщал OBOZ.UA, в разведке Британии заявили, что Россия продолжает вербовать в ряды своей оккупационной армии иностранных граждан для участия в боевых действиях в Украине. Им предлагают ежемесячную зарплату в размере 2200 долларов США и выплаты в размере $2 тысячи долларов, российский паспорт, бесплатное медицинское обслуживание и обучение.

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