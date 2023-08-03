В ИГИЛ сообщили о смерти своего лидера: погиб в бою с другими джихадистами

В четверг, 3 августа, стало известно о гибели главы группировки ИГИЛ Абу аль-Хусейна аль-Хусейни аль-Кураши. Он скончался в бою с другой джихадистской группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам".

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Об этом сообщило издание BILD. Халиф Исламского государства погиб в сирийской провинции Идлиб.

В источнике сообщают, что о времени смерти лидера Исламского государства ничего неизвестно.

Аль-Кураши был назначен главой ИГИЛ в конце 2022 года. Он стал лидером Исламского государства после смерти предыдущего халифа Абу аль-Хасана.

Предположения о смерти Абу Хусейна аль-Кураши высказывались и раньше. Так, в 2022 году президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что турецкая разведка "нейтрализовала" в Сирии предполагаемого лидера ИГИЛ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– американские разведывательно-ударные беспилотники MQ-9 Reaper 7 июля нанесли удар по Сирии. В результате операции был ликвидирован один из предводителей террористической группировки ИГИЛ Усама аль-Мухаджир;

– 25 июня в Сирии российские силы нанесли авиационные удары по северо-западу страны, удерживаемом повстанцами, в том числе по фруктово-овощном рынку в Джиср-эш-Шугуре. В результате погибли по меньшей мере 13 человек – наибольшее количество в этом году.

– Среди жертв как минимум девять мирных жителей (в том числе двое детей), причем большинство из них умерло на территории рынка. Также есть около 30 раненых.

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