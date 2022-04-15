В Иерусалиме произошли столкновения, пострадали 70 человек. Фото и видео

В Иерусалиме в пятницу вспыхнули столкновения между десятками палестинцев, которые устроили погром и израильскими правоохранителями. В результате столкновений пострадали 70 человек.

Как сообщает Daily Mail, утром в пасхальную пятницу десятки палестинцев с масками на лицах и флагами Палестины и ХАМАС вошли в мечеть Аль-Акса, где мирные мусульмане совершали молитву в священный месяц Рамадан (чтобы посмотреть видео доскролльте новость до конца).

В мечети палестинцы устроили погром, остановить который попытались полицейские Иерусалима. Однако в них, а также в сторону Стены плача, полетели камни и фаеры.

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Израильские силы безопасности открыли ответный огонь резиновыми пулями по зачинщикам беспорядков. Также против них был использован слезоточивый газ.

В результате масштабных столкновений пострадали 67 палестинцев и трое израильских полицейских. Некоторые СМИ сообщают о почти 200 пострадавших, однако подтверждения этой информации нет.

Вследствие столкновений были задержаны более 300 человек.

Столкновение произошло на Храмовой горе, которая является святым местом в иудаизме. Здесь также находится мечеть Аль-Акса – третье святое место в исламе.

Израильская полиция сообщила, что три офицера получили ранения в результате "массового бросания камней", а двое были эвакуированы с места происшествия для оказания медицинской помощи.

Министр национальной безопасности Израиля Омер Барлев сказал, что Израиль "не заинтересован" в насилии в святом месте, но полиция была вынуждена противостоять "агрессивным элементам", которые бросали в них камни и металлические прутья.

ХАМАС уже осудил действия полиции, заявив, что Израиль столкнется с "последствиями".

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце марта палестинцы совершили теракт в Тель-Авиве, в результате которого погибли шесть человек. Среди жертв теракта также оказались двое украинцев.