В Иерусалиме под парламентом сотни противников судебной реформы Нетаньяху поставили палатки: фото и видео

Перед парламентом Израиля в Иерусалиме сотни митингующих снова собрались, выступая против судебной реформы, инициированной премьер-министром страны Беньямином Нетаньяху. Активисты поставили палатки около Кнессета.

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Соответствующие фото и видео появились в сети. В целом, в марше протеста принимают участие десятки тысяч человек (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Люди колоннами двигаются от въезда в город, где расположена центральная автобусная станция, к зданию парламента.

Тем временем, полиция перекрыла ряд улиц и площадей. Также в городе приняты повышенные меры безопасности.

Акция приурочена к голосованию по одной из частей судебной реформы, которое, как ожидается, пройдет в парламенте 24 июля.

Помимо этого, накануне люди устроили марш и дошли из Тель-Авива в Иерусалим. Колонна растянулась на 70 км.

Отметим, план израильского правительства по усилению своего контроля над судебной системой спровоцировал крупнейшее движение протеста в стране. Суть реформы заключается в том, чтобы лишить судебную власть возможности влиять на решения законодательных и исполнительных инстанций.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле в понедельник, 3 июля, тысячи протестующих митинговали против судебной реформы, вступая в стычки с полицией. Они перекрыли дорогу вблизи аэропорта Бен-Гурион, начали возводить баррикады и вошли в терминал-3.