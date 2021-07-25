В Хорватии перевернулся пассажирский автобус: 10 погибших и много пострадавших. Фото

В Хорватии в воскресенье, 25 июля, произошло ДТП с участием автобуса. В аварии погибли 10 человек, еще 44 получили травмы.

Об этом сообщает агентство АР со ссылкой на хорватские власти. Трагедия случилась около 6 утра по местному времени недалеко от города Славонский Брод (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На обнародованных местными СМИ фото видно, что автобус был перевернут и лежал на обочине. Движение по трассе какое-то время было заблокировано.

Автобус направлялся из Германии в Косово. В салоне находилось 67 пассажиров, среди которых было 15 детей.

Всех пострадавших госпитализировали, восемь из них, в том числе ребенок, получили серьезные травмы.

Водителя арестовали. По словам заместителя местного прокурора Славко Праньича, мужчина сказал, что на мгновение уснул за рулем.

Агентство отмечает, что трасса, где случилась авария, является ключевой для Хорватии. Летом дорога как правило перегружена, поскольку по ней перевозят туристов и иностранных рабочих.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Польше столкнулись внедорожник и автобус. В аварии тогда пострадали 10 человек, семеро из которых – украинцы. Также один гражданин Украины погиб.