На острове в Хорватии нашли женщину с разбитым лицом: не помнит своего имени. Фото

В Хорватии на труднодоступной части острова Крк (Адриатическое море) нашлась женщина, которая не смогла назвать своего имени и пояснить, как там оказалась. Разговаривает неизвестная на английском языке.

Как пишет АР, инцидент произошел еще 12 сентября. Девять дней спустя хорватская полиция все еще занималась расследованием, но информации о личности женщины так и не получила.

Нашел англоязычную "путешественницу" местный рыбак, пишет The Sun. Она размахивала руками на скалистой части суши, прося о помощи. Мужчина вызвал спасателей.

К женщине добиралась группа чрезвычайников из 14 человек: сперва на внедорожниках, а затем – более 3 км по неровным камням пешком.

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У блондинки, которой около 60 лет, оказался разбит нос, она говорила на английском и, скорее всего, потеряла память. Неизвестная сказала спасателям, что понятия не имеет, как туда попала. Она была истощена, обезвожена, документов или мобильного при себе не имела.

Как пишет издание, блондинка говорит по-английски "как профессор", но ее национальность еще не установлена.

В Associated Press добавили: хорватские копы обыскивают местность, опрашивают местных и туристов и проводят другие меры, чтобы установить личность "путешественницы".

Примечательно, что на отдаленной части острова, где обнаружили женщину, водятся медведи, но ей удалось провести там как минимум несколько дней.

Неизвестную направили в больницу города Риека. Полиция охарактеризовала состояние спасенной женщины как стабильное.

Как писал OBOZREVATEL: