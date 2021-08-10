В Гвинее умер пациент с лихорадкой Марбург: что это за болезнь и есть ли от нее лекарства

В Гвинее умер пациент с редкой, но очень заразной болезнью, вызванной вирусом Марбург. Он провоцирует геморрагическую лихорадку.

Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения. Вирус Марбург принадлежит к той же семье, что и вирус Эбола, и был обнаружен менее чем через два месяца после того, как Гвинея объявила о прекращении вспышки Эболы.

Пациент обратился за лечением в клинику в районе Кунду провинции Гекеду. Туда была направлена медицинская группа для исследования его ухудшающихся симптомов. Однако, медики не смогли спасти жизнь мужчины.

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В умершего отобрали анализы, которые оказались положительными на вирус Марбург. Органы здравоохранения пытались найти людей, которые могли контактировать с пациентом, а также начали общественную просветительскую кампанию, чтобы помочь сдержать распространение инфекции.

Гекеду является тем же регионом, где первоначально были выявлены случаи вспышки Эболы.

Марбургская вирусная болезнь передается людям от плодоядных летучих мышей и распространяется при прямом контакте с биологическими жидкостями инфицированных людей, поверхностями и материалами.

Болезнь начинается внезапно, с высокой температуры, сильной головной боли и недомогания. Распространенным симптомом являются мышечные боли. На третий день могут развиваться острая водянистая диарея, боли и спазмы в области живота, тошнота и рвота. Диарея может сохраняться до одной недели.

На этой стадии у больных отмечаются характерный осунувшийся вид ("как привидение"), глубоко ввалившиеся глаза, отсутствие какого-либо выражения лица и крайняя апатия.

На 5-7 день болезни у многих пациентов наблюдаются тяжелые геморрагические симптомы и кровотечения, часто множественные. Присутствие свежей крови в рвотных массах и фекалиях сопровождается кровотечениями из носа, десен и влагалища.

Летальность варьировалась от 24% до 88% во время прошлых вспышек в зависимости от штамма вируса и лечения.

Хотя вакцины или противовирусные препараты, одобренные для лечения вируса, отсутствуют, поддерживающая терапия и лечение конкретных симптомов улучшает выживаемость.

В настоящее время проводится оценка ряда потенциальных методов лечения, включая средства на основе продуктов крови, иммунотерапию и лекарственную терапию.

В Африке предыдущие вспышки и спорадические случаи были зарегистрированы в Анголе, Демократической Республике Конго, Кении, ЮАР и Уганде.

Как сообщал OBOZREVATEL, люди заражались вирусом Марбург и от обезьян, однако, поскольку у этих животных заболевание также протекает в тяжелой форме, они не могут быть источником заражения в течение длительного времени.