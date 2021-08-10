В Гвинее умер пациент с лихорадкой Марбург: что это за болезнь и есть ли от нее лекарства

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Мир
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Болезнь передается людям от плодоядных летучих мышей

В Гвинее умер пациент с редкой, но очень заразной болезнью, вызванной вирусом Марбург. Он провоцирует геморрагическую лихорадку.

Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения. Вирус Марбург принадлежит к той же семье, что и вирус Эбола, и был обнаружен менее чем через два месяца после того, как Гвинея объявила о прекращении вспышки Эболы.

Пациент обратился за лечением в клинику в районе Кунду провинции Гекеду. Туда была направлена медицинская группа для исследования его ухудшающихся симптомов. Однако, медики не смогли спасти жизнь мужчины.

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В умершего отобрали анализы, которые оказались положительными на вирус Марбург. Органы здравоохранения пытались найти людей, которые могли контактировать с пациентом, а также начали общественную просветительскую кампанию, чтобы помочь сдержать распространение инфекции.

Гекеду является тем же регионом, где первоначально были выявлены случаи вспышки Эболы.

Провинция Гекеду в Гвинее

Марбургская вирусная болезнь передается людям от плодоядных летучих мышей и распространяется при прямом контакте с биологическими жидкостями инфицированных людей, поверхностями и материалами.

Болезнь начинается внезапно, с высокой температуры, сильной головной боли и недомогания. Распространенным симптомом являются мышечные боли. На третий день могут развиваться острая водянистая диарея, боли и спазмы в области живота, тошнота и рвота. Диарея может сохраняться до одной недели.

На этой стадии у больных отмечаются характерный осунувшийся вид ("как привидение"), глубоко ввалившиеся глаза, отсутствие какого-либо выражения лица и крайняя апатия.

На 5-7 день болезни у многих пациентов наблюдаются тяжелые геморрагические симптомы и кровотечения, часто множественные. Присутствие свежей крови в рвотных массах и фекалиях сопровождается кровотечениями из носа, десен и влагалища.

Летальность варьировалась от 24% до 88% во время прошлых вспышек в зависимости от штамма вируса и лечения.

Хотя вакцины или противовирусные препараты, одобренные для лечения вируса, отсутствуют, поддерживающая терапия и лечение конкретных симптомов улучшает выживаемость.

В настоящее время проводится оценка ряда потенциальных методов лечения, включая средства на основе продуктов крови, иммунотерапию и лекарственную терапию.

В Африке предыдущие вспышки и спорадические случаи были зарегистрированы в Анголе, Демократической Республике Конго, Кении, ЮАР и Уганде.

Как сообщал OBOZREVATEL, люди заражались вирусом Марбург и от обезьян, однако, поскольку у этих животных заболевание также протекает в тяжелой форме, они не могут быть источником заражения в течение длительного времени.

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