В Грузии заметили кортеж автомобиля с российскими номерами: может быть связан с кадыровским 'авторитетом' с позывным 'Черт'. Видео

В Грузии на автомагистрали близ села Натахтари, а позже в Батуми заметили кортеж автомобиля с российскими номерами. Вероятно, в страну приехали кадыровские "авторитеты".

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Об этом сообщает издание "Эхо Кавказа". Автомобиль с такими же номерами можно заметить в старом Instagram-посте бизнесмена Асламбека Ахметханова с позывным "Черт".

Ахметханов является владельцем компании "Юг-нефть". В 2020 году он был приговорен за незаконную банковскую деятельность к году условного заключения. Ахметханов имеет связь с преступным миром. Отмечается, что он – чеченский авторитет по кличке "Черт".

Пока неизвестно, посетил ли Грузию сам Ахметханов.

По информации издания, "кадыровцы" находились в Грузии в течение нескольких дней, уже покинули страну через грузино-турецкую границу.

Напомним, в конце мая кадыровские "полководцы" заявили о наступлении на Кривой Рог, взятие которого они назвали равносильным взятию Киева. Правда, дальше видеоролика в ТикТоке дело традиционно не продвинулось.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров снова размечтался о захвате украинских городов, в частности Одессы, Харькова и Киева. После этого путинский подхалим собрался дойти до Польши.

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