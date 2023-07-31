В Грузии задержали участников акции протеста, устроивших лайнеру из РФ 'теплый прием'

В Грузии полиция 31 июля задержала двух участников акции протестов в Батуми. Они протестовали против захода круизного лайнера с российскими туристами на борту, в грузинский порт.

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Кадры задержания одного из протестующих опубликовало издание Вatumelebi. Судьба задержанных на данный момент неизвестна.

31 июля в грузинском Батуми продолжились протесты, связанные с заходом круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами на борту. Они вспыхнули 27 июля, когда лайнер, следовавший из Сочи (РФ), зашел в порт Батуми.

"Акция и возмущение граждан были вызваны приходом корабля из Сочи в Батумский порт, а также комментариями российских туристов на корабле в телесюжетах, в которых они говорили, что Россия не является оккупантом, "мы по-прежнему в Советском Союзе", а один из туристов открыто заявил, что посещал Абхазию, что является нарушением закона об оккупированных территориях", – пишет издание.

Тогда граждане Грузии, собравшиеся на акцию протеста, скандировали лозунги "Русский корабль, иди на х*й!", "Абхазия – это Грузия". Они принесли с собой фото Абхазии и российско-грузинской войны 2008 года. Звучал также гимн Грузии.

Спустя час после начала акции лайнер со свыше 800 туристами на борту, покинул порт в Батуми.

Однако 31 июля протесты вспыхнули с новой силой из-за информации о том, что лайнер снова зайдет в грузинский порт. Его прибытие ожидалось в 09:00 31 июля, в тот же день, в 19:00, судно должно отправиться в Амасру (Турция).

Протесты начались сразу после 00:00 ночи. Возле порта выставили двойной кордон из полиции: правоохранители не пропустили участников демонстрации, среди которых были гражданские активисты и оппозиционные политики, на территорию гавани. Обосновывалось это "соображениями безопасности".

Тогда протестующие попытались прорвать заграждения силовиков, начались столкновения и появились первые задержанные.

"31 июля полиция задержала участника акции протеста против прибытия круизного лайнера из России в Батумский порт. Кадры задержания и вывоза гражданина с территории показали в прямом эфире Вatumelebi", – пишет издание.

Всего, по данным журналистов, в ходе протестов были задержаны два человека. Их судьба на данный момент неизвестна.

Напомним, впервые круизный лайнер "Astoria Grande" пришвартовался в грузинском порту Батуми утром 27 июля. На борту этого лайнера находились российские туристы. Из-за этого вспыхнули протесты.

Участники оппозиционных партий "Лело" и "Единое национальное движение" прибыли в порт Батуми, чтобы организовать протест против визита круизного лайнера "Astoria Grande" с российскими туристами на борту.

Накануне пропагандисты телеканала "Россия 1" выпустили сюжет о заходе лайнера в порт Батуми. Они утверждали, что решение остановиться в грузинском порту было принято "по желанию" российских и турецких туристов, находящихся на борту лайнера.

После протестов, вспыхнувших в Батуми, лайнер покинул порт. Перед этим в одной из кают россияне вывешивали российский триколор, а также показывали оскорбительные жесты участникам акции.

Возмущение граждан Грузии в тот же день осудил лидер правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

А президент Грузии Саломе Зурабишвили на следующий день, 28 июля, заявила, что гордится соотечественниками, вышедшими на мирный протест против новой провокации России – захода российского круизного лайнера в грузинский порт в то время, когда РФ блокирует вывоз зерна из Украины и препятствует свободному судоходству в Черном море.

Вскоре после протестов стало известно, что лайнер снова зайдет в порт Батуми.