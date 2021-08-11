Удар молнии оставил половину Энергодара без света

В городе Энергодар Запорожской области массово пропал свет вечером во вторник, 10 августа. Причина ЧП – удар молнии по распределительной линии электропередачи.

Об этом сообщила пресс-служба местного городского совета на странице в Facebook. Уточняется, что разряд молнии попал на восьмой фидер (между подстанцией "Луч" и ЗТП-18).

Это привело к аварийной ситуации, а большая часть жилых домов первого микрорайона остались без электричества.

Работники КП "Коммунальные системы" уже установили место повреждения, сказано в сообщении. После этого электрики перевели нагрузку на другую линию.

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Сколько времени нужно на ремонтные работы и когда в домах жителей города снова появится свет, пресс-служба горсовета не уточнила.

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