Удар молнии оставил половину Энергодара без света
В городе Энергодар Запорожской области массово пропал свет вечером во вторник, 10 августа. Причина ЧП – удар молнии по распределительной линии электропередачи.
Об этом сообщила пресс-служба местного городского совета на странице в Facebook. Уточняется, что разряд молнии попал на восьмой фидер (между подстанцией "Луч" и ЗТП-18).
Это привело к аварийной ситуации, а большая часть жилых домов первого микрорайона остались без электричества.
Работники КП "Коммунальные системы" уже установили место повреждения, сказано в сообщении. После этого электрики перевели нагрузку на другую линию.
Сколько времени нужно на ремонтные работы и когда в домах жителей города снова появится свет, пресс-служба горсовета не уточнила.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
15 июля в селе Белая Церковь Закарпатской области загорелось здание базы отдыха. Причиной пожара стала молния, которая ударила в телевизионную антенну на крыше. Огонь, который заметили около 22:00, удалось потушить только на утро.
А в Ривненкской области около часа ночи 27 июля из-за удара молнии загорелось помещение Заречненской школы I-III степеней в селе Перекалье.
1 августа на Закарпатье в селе Солотвино молния попала в жилой дом, когда возле него находились люди. В результате вспыхнул пожар.
Этого же дня во Львове во время непогоды погибли парень с девушкой. Их привалило веткой в парке. По предварительным данным, в дерево, которое сломалось, попала молния.