В Бангладеш от удара молнии погибли 17 гостей свадебной вечеринки: среди пострадавших – жених

В Бангладеш в результате удара молнии погибли 17 гостей свадебного банкета. Еще 14 человек, в том числе жених, получили ранения.

Об этом сообщает BBC. Группа выходила из лодки в прибрежном городке Шибгандж, направляясь к дому невесты, когда их застала гроза.

По словам местных жителей, люди получили несколько разрядов молнии.

Ежегодно в Южной Азии сотни людей гибнут от удара молнии. Эксперты говорят, что в этом сыграла свою роль вырубка лесов. Исчезли высокие деревья, которые могли вызывать удары молнии на себя.

В 2016 году Бангладеш объявила удары молнии стихийным бедствием. Тогда только в мае погибло более 200 человек, в том числе 82 человека в один день.

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Как сообщал OBOZREVATEL, причиной трагедии во Львове, где погибли 20-летний парень и его 18-летняя подруга в Стрыйском парке, мог стать удар молнии. Именно она могла угодить в дерево, от которого отвалилась ветка и упала на молодых людей.

26 июня в селе Белогородка Киевской области молния попала в частный дом. В результате этого загорелась крыша здания.

Ранее в селе Малый Кривотин Житомирской области девочку во время разговора по мобильному телефону поразила молния. Пострадавшая выжила, но была госпитализирована в реанимацию в состоянии средней степени тяжести.