В Греции умер фигурант дела о взрывах на складах в чешском Врбетице "с российским следом"

В Греции умер бывший военнослужащий СССР Николай Шапошников, который был фигурантом расследования взрывов на складах боеприпасов во Врбетице (Чехия) 16 октября и 3 декабря 2014 года. По данным СМИ, смерть произошла от остановки сердца.

Об этом со ссылкой на источники сообщил портал iROZHLAS.cz. Собеседники журналистов утверждают, что "вскрытие не доказало чужой вины".

Шапошников вместе со своей женой Еленой долгое время жил на полуострове Халкидики на востоке Греции. Супруги переехали в Чехию, куда время от времени путешествовали, в конце 90-х и получили политическое убежище, а позже и чешское гражданство.

Следователи чешского Национального центрального управления по борьбе с организованной преступностью заинтересовались Шапошниковым более двух лет назад, когда появились новые факты по делу о взрывах складов боеприпасов, за которыми может стоять российская спецслужба ГРУ.

Главными подозреваемыми являются агенты страны-агрессора Анатолий Чепига и Александр Мишкин – те самые, которые подозреваются в отравлении Скрипалей в марте 2018 года в британском Солсбери. Однако следователи считают, что в спецоперации в Чехии россиянам могли помогать другие лица.

Шапошников, по информации СМИ, мог контактировать с генералом российской секретной службы Андреем Аверьяновым, чье подразделение № 29155 предположительно спланировало и осуществило взрывы в Врбетице в 2014 году.

В то время Шапошников работал продавцом у арендатора складов боеприпасов, компании Imex Group. В итоге его, как и его жену Елену, заподозрили в шпионаже.

Однако неясно, актуальна ли эта версия расследования. Правоохранительные органы подробности не комментируют.

Ранее экс-военнослужащий СССР отрицал знакомство с Аверьяновым. "Что значит агент? Я не знаю никаких агентов. В Европе так много подозреваемых российских агентов, что мы все удивились бы, если бы посчитали их всех", – сказал он в декабре 2021 года репортерам ČT, которые встретились с ним в его доме в Греции.

Однако, как выяснили СМИ, Шапошников в 2014-м уже жил в Греции, но перед взрывом 16 октября находился в Чехии якобы из-за визита к родственникам.

Аверьянов вылетел из Москвы в Европу за три дня до взрыва. 17 октября, уже после ЧП, российский агент купил билет на самолет в аэропорту Вены (Австрия) и в 22:46 вылетел обратно в столицу РФ.

Как писал OBOZ.UA, в марте 2024 года на 69-м году ушел из жизни известный канадец украинского происхождения, патриот нашей стран Даниил Мигаль. Он прославился своей акцией на Олимпиаде-1976. Тогда, на Играх в Монреале, во время полуфинального футбольного матча между сборными СССР и ГДР мужчина выбежал на поле с флагом Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!