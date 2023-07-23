В Греции обрушился аварийный мост: есть погибший, раненые и пропавшие без вести

На въезде в город Патры (Греция) в воскресенье, 23 июля, упал мост, который ранее был перекрыт из-за аварийного состояния. По меньшей мере один человек погиб, 12 пострадали и были госпитализированы. Два жителя считаются пропавшими без вести.

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Как пишет Kathimerini, шестеро раненых были доставлены в университетскую больницу, еще шестеро – в больницу "Агиос Андреас". Состояние четырех пациентов врачи оценили как тяжелое (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На указанном мосту с 2021 года проводились ремонтные работы, потому что объект не отвечал техническим требованиям безопасности. В СМИ писали о признаках значительной эрозии. Объект ремонтировался секция за секцией.

С 20 июля 2023 года полиция запретила движение транспорта на участке, который в итоге обвалился.

23 июля должен был состояться контролируемый снос части конструкции, но под мостом оказались люди. Точная причина ЧП пока что не называется. Издание Proto Thema заявило: присутствие людей в этом месте указывает на недостаточную охрану участка.

К поисково-спасательной операции привлекались 12 машин пожарной службы, дроны и собаки-спасатели.

По данным Kathimerini, под мостом в момент инцидента находились ромы. По одной из версий, они собирали металл, по другой – прятались в тени от жары.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в этом месяце в штате Северная Каролина (США) мощный торнадо разрушил фармацевтический завод Pfizer. Пострадавших не было.

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